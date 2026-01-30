Napoli: per la Fiorentina non torna nessuno. Mercato: Sulemana più lontano Non recupera nessuno degli infortunati. Manna al lavoro per regalare a Conte un esterno offensivo

E' già tempo di partita per il Napoli, dopo la delusione dell'eliminazione contro il Chelsea in Champions si torna in campo domani in Serie A, alle 18 contro la Fiorentina.

Inutile dirlo, non recupera nessuno degli infortunati, anzi, ci sarebbero un paio di imprescindibili che dovrebbero tirare il fiato visto il superutilizzo, vedi McTominay o Di Lorenzo tanto per fare un esempio, ma non potranno.



Ci sarà spazio a partita in corso invece per Lukaku, che sta guadagnando minutaggio di partita in partita, e per Giovane che in Champions non era utilizzibile per questioni di lista.

C'è da vincere, ovviamente, per tenere blindato il piazzamento Champions.

E per farlo c'è da guardare anche al mercato: ultime ore, visto che si chiude il due febbraio, con Conte che vorrebbe arrivasse qualcosa, un esterno di fascia in particolare per creare imprevedibilità e rimpinguare il numero di gol fatti vera carenza azzurra.



C'è Sulemana dell'Atalanta nel mirino ma su di lui c'è anche la Roma e nella rosa dei possibili acquisti c'è pure Sterling, in rotta col Chelsea che potrebbe pagare quasi tutto il pesante ingaggio del calciatore, rendendolo molto appetibile...al netto delle condizioni di un calciatore che non scende in campo da molti mesi.

E poi c'è Alisson Santos, che tanto aveva impressionato nella gara di Champions contro lo Sporting Lisbona: l'esterno verrebbe di corsa a Napoli, più difficile convincere la società.