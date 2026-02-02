Conte vince la Panchina d'Oro: "Premio condiviso coi miei calciatori" Il mister premiato dai colleghi: "E' un onore: riconoscimento da chi sa cosa vuol dire allenare"

È Antonio Conte il vincitore della trentaquattresima edizione della Panchina d’Oro. A Coverciano, casa del calcio italiano, il tecnico del Napoli è stato premiato come miglior allenatore della stagione 2024-2025, al termine delle votazioni espresse dai colleghi allenatori. Un riconoscimento che certifica una stagione straordinaria e che consacra ancora una volta il profilo di uno dei tecnici più vincenti del panorama calcistico nazionale.

Conte arriva al premio forte di un’annata trionfale alla guida del Napoli, culminata con la conquista dello Scudetto nel mese di maggio e con la vittoria della Supercoppa italiana a dicembre, a Riyadh. Due successi che hanno reso la sua candidatura praticamente inevitabile, proiettandolo nettamente in testa alle preferenze già alla vigilia della cerimonia.

Per l’allenatore salentino si tratta del quinto successo personale nella storia della Panchina d’Oro. I precedenti riconoscimenti erano arrivati tra il 2011 e il 2014 alla guida della Juventus e nella stagione 2020-2021 con l’Inter. Un palmarès che racconta continuità, identità e capacità di incidere immediatamente nei contesti in cui ha lavorato.

Dopo i trionfi recenti di Luciano Spalletti, premiato per lo storico scudetto del Napoli nel 2023, e di Simone Inzaghi, vincitore lo scorso anno alla guida dell’Inter campione d’Italia 2024, il premio torna così a celebrare un allenatore che ha saputo riportare entusiasmo, solidità e mentalità vincente in una piazza reduce da profonde trasformazioni.

La Panchina d’Oro, assegnata dal 1991 e votata esclusivamente dagli allenatori, resta uno dei riconoscimenti più significativi del calcio italiano. Un premio che oggi, ancora una volta, porta il nome di Antonio Conte.

"Inutile dire che è sempre un piacere immenso ricevere questo premio perche' viene dai colleghi, da chi sa cosa significa essere e fare l'allenatore, grazie tante. Condivido il premio con i miei calciatori assoluti protagonisti della fantastica stagione dell'anno scorso, dal mio staff, da chi lavora nel calcio Napoli e da tutto il club". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte pochi istanti dopo la sua proclamazione come vincitore della Panchina d'oro 2024-2025, la cui cerimonia è in corso in svolgimento al centro tecnico di Coverciano. Conte ha ricevuto il premio dalle mani del presidente Figc Gabriele Gravina e del presidente della Lega serie A Ezio Simonelli.