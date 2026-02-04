Genoa - Napoli: l'arbitro sarà Massa. Di Bello al Var Arrivata la designazione arbitrale per il match di Marassi

È stata ufficializzata la designazione arbitrale per Genoa–Napoli, match valido per il prossimo turno di campionato in programma sabato 7 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi.

A dirigere la gara sarà l'esperto Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, chiamato a gestire una sfida importante per entrambe le squadre. Gli assistenti designati sono Meli e Alassio, mentre il ruolo di quarto uomo sarà affidato a Manganiello.

Per quanto riguarda la squadra arbitrale al VAR, la responsabilità sarà di Di Bello, assistito da Fabbri in qualità di AVAR.

Il Napoli arriva alla trasferta di Genova dopo il successo dell’ultimo turno contro la Fiorentina e punta a dare continuità ai risultati per proseguire il proprio cammino in campionato anche per blindare il posizionamento Champions, e semmai inanellare un filotto di vittorie per provare a farsi trovare pronto in caso di eventuali cadute dell'Inter