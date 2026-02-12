La Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e i posticipi della 27/a giornata: venerdì 27 febbraio: Parma-Cagliari, ore 20.45; sabato 28 febbraio: Como-Lecce, ore 15; Verona-Napoli, ore 18; Inter-Genoa ore 20.45; domenica 1° marzo: Cremonese-Milan, ore 12.30; Sassuolo-Atalanta ore 15; Torino-Lazio ore 18; Roma-Juventus ore 20.45; lunedì 2 marzo: Pisa-Bologna ore 18.30; Udinese-Fiorentina ore 20.45.
Serie A. Anticipi e posticipi della 27° giornata: ecco quando gioca il Napoli
Domenica 1° marzo Roma-Juve
Napoli.