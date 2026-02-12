Serie A, La Penna arbitra il derby d'Italia. Napoli-Roma a Colombo Al "Maradona" si gioca domenica alle 20.45

Sarà La Penna a dirigere Inter-Juventus, big match della 25esima giornata in programma sabato 14 alle 20.45 a San Siro. Insieme al fischietto della sezione di Roma, nel derby d'Italia saranno impegnati i guardalinee Meli e Alassio, il quarto ufficiale di gara Doveri e gli arbitri Var Chiffi e Abisso. Ad aprire il 25esimo turno di campionato, sarà l'anticipo di venerdì sera tra Pisa e Milan che sarà diretto da Fabbri della sezione di Ravenna. Altro big match di giornata domenica alle 20.45 al "Maradona" tra Napoli e Roma. Per la sfida tra gli azzurri di Antonio Conte e i giallorossi di Gian Piero Gasperini è stato designato Colombo di Como.