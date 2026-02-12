Bianchini: "Maradona? Serve nuovo stadio, non pezze a quello attuale" Il direttore generale dell'area business: "Perdiamo circa 70 milioni l'anno senza nuovo impianto"

"Vogliamo fare un nuovo stadio e non mettere le pezze a quello attuale. La situazione la conoscete bene, non è neppure una notizia. Per quanto mi riguarda, dalla nostra prospettiva noi perdiamo circa 70 milioni all'anno senza un nuovo stadio". Lo ha detto Tommaso Bianchini, direttore generale dell'area business del Calcio Napoli, a margine della conferenza stampa della campagna "Sanghe Pe Napule", promossa da Sorgesana in collaborazione con Avis e Ssc Napoli.

"Col nuovo stadio - ha aggiunto Bianchini - non è vero che alzeremmo i prezzi in modo folle, il vero problema è che ora noi abbiamo una carenza strutturale importante sulla corporate che regge per il 50% il fatturato. Parlo di museo, skybox, esperienze, insomma si parla di un'ecosistema che sarebbe utilissimo. De Laurentiis è molto attivo sul tema, è un suo obiettivo. Per competere serve avere un nuovo stadio e senza il Napoli sta facendo dei miracoli, che però non sono eterni. Noi abbiamo bisogno di strutturare un Napoli che cresca in modo organico e ci serve un impianto di proprietà che faccia sì che il Napoli abbia flussi finanziari necessari per supportare la crescita".