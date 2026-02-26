Pure il Verona decimato dagli infortuni: emergenza contro il Napoli Infermeria piena e due squalificati (tra cui Orban)

Potrebbe pure starci il parallelo alle lacrime di Atene e alle mancate risate di Sparta, visto che il prossimo avversario del Napoli è l'Hellas Verona.

Perché sì, se il Napoli è in emergenza infortuni praticamente da inizio stagione, pure il Verona ha una situazione non certo facile in infermeria: . Non saranno della partita Lirola, Lovric, Belghali, Bernede e anche Suslov, fermato da un affaticamento muscolare. Mentre sono squalificati Al Musrati e Orban, che fece gol su rigore nella sciagurata gara dell'andata. Potrebbero essere del match, invece, Gagliardini e Valentini recuperi dell'ultima ora.

Conte tenterà il recupero di McTominay senza forzare, e non esclude un cambio modulo magari con Gilmour dall'inizio, anche in virtù della presenza di Anguissa in panchina, non utilizzabile come titolare ma che potrebbe avere minutaggio a gara in corsa.

Chi scalpita è Romelu Lukaku, per ora entrato solo nei finali di gara senza incidere, dopo il nuovo test congiunto col Giugliano vorrebbe tornare ad avere più minuti a disposizione magari tornando anche ad incidere alla sua maniera