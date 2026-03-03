Napoli, ansia per Lobotka: il match col Torino a rischio Il centrocampista azzurro ha rimediato un fastidio muscolare

Il Napoli vive ore di apprensione per le condizioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista, già apparso affaticato al termine della sfida contro il Hellas Verona, ha accusato nelle ultime ore un fastidio muscolare che ne mette a rischio l’impiego nel prossimo impegno di campionato. Non si tratta di un infortunio serio, ma abbastanza significativo da rendere incerta la sua disponibilità. La partita di venerdì sera contro il Torino, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona, potrebbe quindi vedere gli azzurri privi di uno dei perni del proprio centrocampo. Le prossime 48 ore saranno cruciali: lo staff sanitario seguirà passo dopo passo l’evoluzione del problema per capire se ci siano margini per un recupero last minute. Nel caso in cui Lobotka non riuscisse a recuperare, si valutano soluzioni alternative. Elmas e Gilmour rappresentano le opzioni più immediate per la zona centrale, considerando anche che De Bruyne e Zambo Anguissa non sono ancora al meglio della condizione. Rimane inoltre da chiarire la situazione legata a McTominay. Un contesto che obbliga l’allenatore a valutazioni attente in vista di un confronto delicato per il cammino partenopeo.