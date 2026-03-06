Il Napoli non sbaglia: Torino sconfitto 2-1 con gol di Alisson Santos e Elmas

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli che al "Maradona" supera il Torino 2-1. Decisive le reti di Alisson Santos ed Elmas. Per i granata, a soli 6 punti dalla zona retrocessione ma con una partita in più, l'inutile rete di Casadei nel finale.
Azzurri in vantaggio dopo 7 minuti con Santos, bravo a bucare Paleari sul primo palo. Gli uomini di Conte respingono la reazione granata e chiudono il primo tempo in vantaggio.
Nella ripresa il portiere del Torino disinnesca un paio di tentativi di un ispirato Alisson: al 68esimo è Elmas a firmare il raddoppio con una girata.
Il Torino accorcia a 3 minuti dalla fine, ma non basta: Napoli vittorioso e sempre più terzo in classifica con 56 punti.
Soprattutto, oltre la vittoria, per Conte due ottime notizie con il ritorno in campo di Anguissa (reduce da un infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo per 4 mesi) e di De Bruyne, entrato nel finale di gara.
Prossima partita sabato 14 marzo, sempre al "Maradona", contro il Lecce.