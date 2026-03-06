Conte: "Contro il Torino partita dominata, solidi anche in emergenza" L'allenatore azzurro soddisfatto per la prestazione. Elmas: periodo difficile, importante segnare

"Abbiamo dominato una partita che ci siamo complicati alla fine. Sono sicuramente molto soddisfatto per la prova dei ragazzi, erano tre punti importanti contro una buona squadra. Va dato merito ai ragazzi, nell'emergenza hanno sempre dato grandi risposte". Al termine della partita, ai microfoni di Dazn, Antonio Conte commenta così la vittoria del suo Napoli contro il Torino.

"Oggi eravamo senza Lobotka ma non perdiamo mai il nostro modo di essere, la nostra mentalità, questo ha funzionato tutto l'anno. C'è stata una grande risposta di Gilmour che ha fatto una partita davvero magistrale", le dichiarazioni del mister.

Al di là dei 3 punti, il tecnico ha ritrovato due colonne: "I rientri di De Bruyne e Anguissa? Sembra che non se ne siano andati ma se ne sono andati, non ci siamo ritrovati per tantissimi mesi loro due, Lukaku e altri giocatori, però la forza di questo gruppo è che non ha mai cercato l'alibi delle assenze, e facendo questo abbiamo vinto una Supercoppa e siamo rimasti sempre nella zona alta della classifica, che non era per niente scontato", ha detto Conte.

Dall'allenatore parole di elogio per Alisson Santos, in gol anche oggi: "E' un ragazzo che sta entrando nei meccanismi di gioco, dobbiamo cercare di portarlo nelle zone di campo a lui preferite. Ha grande velocità, quello che gli chiedo è di non essere timido e oggi non lo è stato. Siamo contenti, aspettiamo anche i progressi di Giovane".

A Dazn ha parlato anche Elmas, autore del raddoppio azzurro: "Per me era importante segnare, è stato un periodo difficile. Giocavo mediano, ma mi sono trovato bene. Sono sempre pronto a dare il massimo. Sono contento per il gol, ma soprattutto per i tre punti. Ci sono altre due partite importanti prima della sosta, valgono tanto. In questa stagione abbiamo conquistato la Supercoppa, ma è il passato. Ora sono tornati quasi tutti i giocatori, mancano solo McTominay e Lobotka", le parole del macedone.