IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Senza un chiaro fine Mettere ordine in questo Napoli - per chi guarda da fuori - sembra un compito molto difficile...

Mettere ordine in questo Napoli - per chi guarda da fuori - sembra un compito molto difficile. Non c'è ancora un portiere titolare, come mancano (almeno in apparenza) criteri oggettivi per sceglierlo. Se dopo gli infortuni di Rrahmani e Di Lorenzo sembravano chiari i loro sostituti, la cosa nella testa di Antonio Conte doveva essere molto più complessa. Escluso quasi a priori Beukema, restavano Juan Jesus e Buongiorno (quest'ultimo a dispetto dei molti santi invocati dai tifosi azzurri per i suoi errori), con Olivera a giorni buono e a giorni no. Centrocampo poi con il suo guazzabuglio di idee e calciatori, senza un chiaro fine. Attacco non ne parliamo.

