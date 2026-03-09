Visite gratuite allo Stadio Maradona: cittadini come calciatori Nell'ambito delle Giornate Fai di Primavera

Saranno 780 i luoghi della cultura aperti in 400 città italiane sabato 21 e domenica 22 marzo in occasione della 34esima edizione delle Giornate FAI di Primavera, il grande evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico promosso dal FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano.

Ville storiche, castelli, chiese, istituti di ricerca, laboratori artigiani e aree naturalistiche: i siti visitabili, con contributo libero, saranno distribuiti in tutta la Penisola e comprenderanno anche luoghi solitamente non accessibili al pubblico. Tra le aperture più curiose figurano anche una idrovora e uno stadio di calcio.

L’edizione di quest’anno renderà inoltre omaggio agli 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi, con una selezione speciale di luoghi legati alla figura del santo in otto regioni italiane.

A Napoli visite allo Stadio Maradona

Tra le aperture più attese in Campania ci sarà quella dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, inaugurato nel 1959 e oggi casa della SSC Napoli.

Per l’occasione i visitatori potranno scendere fino a bordo campo per osservare da vicino il terreno di gioco e percorrere il cosiddetto “Miglio Azzurro”, il percorso utilizzato abitualmente dagli atleti per il riscaldamento e la preparazione.

L’iniziativa è stata illustrata anche nel corso della trasmissione televisiva “L’Angolo dei Tifosi Azzurri”, in onda questa sera alle 22.30 su Ottochannel Canale 16, dal portavoce del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Carlo Porcaro, che ha sottolineato il valore simbolico dell’apertura dello stadio all’interno delle Giornate FAI.

Un’occasione che permetterà a cittadini e visitatori di scoprire da vicino uno dei luoghi più iconici della città, unendo sport, storia e cultura nel segno della valorizzazione del patrimonio urbano.