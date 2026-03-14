IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'infortunio osmotico Il Napoli è la prima squadra al mondo che ha inventato l'infortunio osmotico..

Il Napoli è la prima squadra al mondo che ha inventato l'infortunio osmotico: una volta stabilito il numero minimo di calciatori necessari a far funzionare la rosa, tanti ne escono quanti ne rientrano, di modo che il totale degli efficienti resti sempre lo stesso. Come ci sia riuscito nessuno lo sa, ma ciò che è certo è che trattasi di uno stato così perfetto di equilibrio che apparire irripetibile. Ed è proprio per non disperdere questo miracolo della fisica che già si parla di non mandare via Conte e il suo staff e il presidente De Laurentiis è già pronto a investire altri 150 milioni di euro, magari per vincere una bella Coppa Italia.