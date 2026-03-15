Il Milan cade all'Olimpico con la Lazio, ora il Napoli vede il secondo posto

Il Milan non sfrutta il passo falso dell'Inter, perde sul campo della Lazio e ora deve difendersi dal ritorno del Napoli, distante solo un punto dal secondo posto. A decidere la sfida dell'Olimpico è un gol di Isaksen che regala la seconda vittoria consecutiva ai biancocelesti. Un successo meritato per la formazione di Sarri che, sin dalle prime battute, mette all'angolo i rossoneri. Taylor, tra il 12' ed il 23' colpisce due volte la traversa, prima del gol che deciderà la partita: Marusic lancia in profondità per Isaksen che vince il duello fisico con Estupinan e batte Maignan.
La Lazio è in controllo, il Milan s'innervosisce. E la tensione è tangibile quando Allegri sostituisce Leao che reagisce male, non condividendo la scelta del tecnico. La Lazio si abbassa ma il Milan non punge. E al triplice fischio si lecca le ferite per una grande chance sprecata: l'Inter resta distante otto punti. Ma adesso è il Napoli a vedere ad un passo il secondo posto
LAZIO-MILAN 1-0
LAZIO (4-3-3): Motta, Marusic, Provstgaard, Gila, Tavares; Taylor (45' st Belahyane), Patric, Dele-Bashiru; Isaksen (22' st Pedro), Maldini (22' st Dia), Zaccagni (38' st Cancellieri). A disp.: Giacomone, Furlanetto, Pellegrini, Lazzari, Hysaj, Przyborek, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori (13' st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (39' st Ricci), Fofana (21' st Nkunku), Modric, Jashari, Estupinan (12' st Bartesaghi), Pulisic, Leao (21' st Fullkrug). A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu. All.: Allegri.
ARBITRO: Guida di Torre Annunziata
RETI: nel pt 26' Isaksen
NOTE. Angoli: 9-1 per il Milan. Recupero: 1' e 6'. Ammoniti: Estupinan, Tavares e Patric per gioco falloso, Motta e Pedro per perdita di tempo. Espulsi: Sarri al 50' del secondo tempo.