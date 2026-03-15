Il Milan cade all'Olimpico con la Lazio, ora il Napoli vede il secondo posto Azzurri distanti una sola lunghezza dai rossoneri

Il Milan non sfrutta il passo falso dell'Inter, perde sul campo della Lazio e ora deve difendersi dal ritorno del Napoli, distante solo un punto dal secondo posto. A decidere la sfida dell'Olimpico è un gol di Isaksen che regala la seconda vittoria consecutiva ai biancocelesti. Un successo meritato per la formazione di Sarri che, sin dalle prime battute, mette all'angolo i rossoneri. Taylor, tra il 12' ed il 23' colpisce due volte la traversa, prima del gol che deciderà la partita: Marusic lancia in profondità per Isaksen che vince il duello fisico con Estupinan e batte Maignan.

La Lazio è in controllo, il Milan s'innervosisce. E la tensione è tangibile quando Allegri sostituisce Leao che reagisce male, non condividendo la scelta del tecnico. La Lazio si abbassa ma il Milan non punge. E al triplice fischio si lecca le ferite per una grande chance sprecata: l'Inter resta distante otto punti. Ma adesso è il Napoli a vedere ad un passo il secondo posto

LAZIO-MILAN 1-0

LAZIO (4-3-3): Motta, Marusic, Provstgaard, Gila, Tavares; Taylor (45' st Belahyane), Patric, Dele-Bashiru; Isaksen (22' st Pedro), Maldini (22' st Dia), Zaccagni (38' st Cancellieri). A disp.: Giacomone, Furlanetto, Pellegrini, Lazzari, Hysaj, Przyborek, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori (13' st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (39' st Ricci), Fofana (21' st Nkunku), Modric, Jashari, Estupinan (12' st Bartesaghi), Pulisic, Leao (21' st Fullkrug). A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu. All.: Allegri.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

RETI: nel pt 26' Isaksen

NOTE. Angoli: 9-1 per il Milan. Recupero: 1' e 6'. Ammoniti: Estupinan, Tavares e Patric per gioco falloso, Motta e Pedro per perdita di tempo. Espulsi: Sarri al 50' del secondo tempo.