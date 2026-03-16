Napoli: Coratti vince il Cronometro d'Oro E' il premio per il miglior preparatore della Serie A

Il riconoscimento più prestigioso per i preparatori atletici del calcio italiano premia il lavoro svolto al SSC Napoli: è Costantino Coratti ad aggiudicarsi il Cronometro d’oro, consacrandosi come miglior preparatore della scorsa stagione di Serie A.

Il collaboratore di Antonio Conte ha ricevuto il premio assegnato dal Settore Tecnico della FIGC sulla base del voto dei colleghi del massimo campionato, a testimonianza del valore riconosciuto al suo lavoro all’interno dello staff tecnico partenopeo.

La cerimonia si è svolta nell’auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano, cuore della formazione calcistica italiana. Qui il presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta, ha voluto sottolineare il ruolo sempre più centrale dei preparatori atletici:

«Oggi celebriamo una figura indispensabile per gli staff tecnici. Come Scuola Allenatori possiamo dire di essere all’avanguardia: la UEFA ha preso spunto dai nostri corsi per costruire i propri programmi didattici».

Visibilmente emozionato, Coratti ha condiviso il merito del riconoscimento con l’intero gruppo di lavoro:

«Sono estremamente felice di ricevere questo premio. Ringrazio i colleghi che mi hanno votato e penso che questo riconoscimento vada condiviso. Lo dedico ai professori Cacciapuoti e De Felice, ai ragazzi per l’impegno quotidiano, al club e a mister Conte».

Il Cronometro d’oro rappresenta non solo un premio individuale, ma il segno tangibile di un modello di lavoro sempre più integrato tra preparazione atletica, metodologia scientifica e gestione della performance. Nel caso del Napoli, si tratta di un tassello significativo nel percorso di crescita sportiva e organizzativa del club, confermando il valore di uno staff tecnico capace di incidere profondamente sui risultati in campo.