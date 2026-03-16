Hojlund in campo contro l'obesità Il centravanti è apparso in un video sui social della Fondazione Valer Longo

Un messaggio di sensibilizzazione che unisce sport e salute arriva dai canali social della Fondazione Valter Longo, dove il calciatore del Napoli Rasmus Højlund ha lanciato un appello rivolto a chi vive una condizione di obesità.

«In campo, come nella vita, la partita più importante è quella per la tua salute. Ma ci vuole impegno. Con il supporto della fondazione possiamo farcela», afferma l’attaccante azzurro nel video diffuso online, sottolineando il valore di un percorso condiviso verso il benessere.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della collaborazione tra il club partenopeo e la fondazione guidata dal professore Valter Longo, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di uno stile di vita sano. Alimentazione equilibrata, attività fisica e supporto di professionisti della nutrizione rappresentano strumenti fondamentali per recuperare energia e migliorare la qualità della vita.

In Campania, intanto, si consolida una rete sempre più ampia di sostegno dedicata alle persone che affrontano problematiche legate a sovrappeso e obesità. Tra le iniziative attive si distingue il progetto Comunità S.A.N.E., promosso dalla stessa Fondazione Valter Longo insieme all’Ospedale Evangelico Betania e sostenuto dalla Regione Campania.

Il progetto mira a coinvolgere bambini, adolescenti, famiglie e istituzioni scolastiche in percorsi di prevenzione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di contrastare la diffusione di sovrappeso e obesità attraverso un approccio integrato che coniuga educazione alimentare, stili di vita attivi e supporto medico-specialistico.