IL PIZZINO di Gerardo Casucci: 2+2 non fa 4 Così capita di scoprire che una squadra come lo Sporting Lisbona ha rifilato 5 gol al Bodø/Glimt...

Nel calcio, come quasi sempre nella vita, 2+2 non fa necessariamente 4. Così capita di scoprire che una squadra come lo Sporting Lisbona - che a Napoli in una partita di Champions League di qualche mese fa non aveva destato chissà quale impressione, perdendo peraltro anche meritatamente per 2 a 1 - ha rifilato 5 gol, senza averne incassato nessuno, a quell'anonima squadra norvegese del Bodø/Glimt, fatta passare per squadrone da una certa stampa nazionale, dopo che aveva a sua volta rifilato, tra andata e ritorno, due sconfitte e una manita alla accorsata e nobilissima Inter, prossima vincente del campionato italiano.