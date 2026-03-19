Cagliari - Napoli: arbitra Mariani, al Var c'è Marini Le designazioni per la gara di domani sera in Sardegna

Ufficializzata la designazione arbitrale per la sfida tra Cagliari Calcio e SSC Napoli, anticipo della prossima giornata di Serie A in programma venerdì 20 marzo alle ore 18:30.

A dirigere l’incontro sarà Maurizio Mariani della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Il quarto uomo sarà Perri, mentre al VAR è stato designato Marini, assistito da Serra nel ruolo di AVAR.

Per gli azzurri si tratta di una gara importante in chiave classifica, su un campo tradizionalmente ostico come quello dei sardi, che cercano punti preziosi davanti al proprio pubblico.

Mariani in questa stagione ha arbitrato Juventus - Napoli (quella del fallo di Bremer su Hojlund a fine primo tempo), Marini, in questo caso al Var, è stato al Var anche in occasione della disastrosa gara interna degli azzurri contro il Verona, quella del fallo non segnalato di Valentini su Buongiorno che portò un rigore ai gialloblù e soprattutto del gol annullato ad Hojlund.