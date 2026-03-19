Cagliari - Napoli, Pisacane: "Azzurri forti, serve atteggiamento giusto" Il mister: "A Pisa abbiamo fatto malissimo. Con gli azzurri serve rabbia"

Cagliari - Napoli è stata presentata in conferenza stampa dal tecnico rossoblù Fabio Pisacane, napoletano di nascita, che ha sottolineato il clima all’interno dello spogliatoio dopo la deludente prova contro il Pisa.

“Sono stati i giocatori a chiedere il ritiro con un giorno di anticipo: hanno capito che solo stando insieme possono fare meglio e non vedono l’ora di riscattare la brutta partita di Pisa”, ha spiegato l’allenatore. “Non sarà una partita come le altre: i ragazzi hanno capito il momento delicato e vogliono mettere in campo gioia e rabbia”.

Pisacane ha ammesso senza giri di parole le difficoltà dell’ultima uscita: “Contro il Pisa ci siamo resi subito conto di non aver fornito una prestazione all’altezza. Ma sentiamo la fiducia di tutte le componenti, in particolare dei nostri tifosi”.

Sul fronte formazione, resta da valutare solo Liteta, mentre continuano a essere indisponibili Borrelli – comunque vicino al rientro – Belotti, Felici e Idrissi. Out per squalifica Obert, con diverse soluzioni sulla corsia sinistra: in corsa Zappa, Palestra o anche Rodriguez.

In attacco torna Esposito, ma resta aperto il ballottaggio per affiancarlo: in lizza Kilicsoy – all’ultimo giorno di Ramadan – e Folorunsho adattato più avanti, senza escludere Pavoletti, reduce dal primo gol stagionale.

Qualche dubbio anche a centrocampo, dove resta viva l’ipotesi Deiola: “Un dubbio che mi porterò dietro fino all’ultimo – ha ammesso Pisacane –. È fuori da tre mesi, ma sta recuperando bene”.

Di fronte ci sarà un Napoli ambizioso, in piena corsa per i vertici della classifica: “Una squadra forte, che lotta per i primi posti e che ha fatto bene anche quando ha avuto assenze importanti. Dovremo affrontarla con l’atteggiamento giusto”, ha sottolineato il tecnico rossoblù, ricordando anche i precedenti stagionali: “All’andata abbiamo perso a pochi secondi dalla fine, mentre in Coppa Italia siamo usciti a testa alta”.