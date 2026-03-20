Convocazioni Gattuso: dentro quattro napoletani. Bastoni c'è Spinazzola, Politano, Meret e Buongiorno parte del contingente che si giocherà l'accesso ai mondiali

Arrivano Le scelte del ct Gattuso per gli spareggi di qualificazione al Mondiale della Nazionale italiana di calcio, tra conferme, ritorni e qualche assenza pesante. Pochi i colpi di scena, a giocarsi Canada, Messico e Stati Uniti sarà il gruppo storico.

Tra i pali, nessuna sorpresa con Gianluigi Donnarumma riferimento principale, affiancato da Alex Meret, Marco Carnesecchi e Elia Caprile. Proprio Meret rappresenta uno dei quattro “napoletani” presenti in lista, a conferma della crescita del blocco azzurro.

In difesa ci sono Alessandro Bastoni a Alessandro Buongiorno, e poi Riccardo Calafiori e Federico Dimarco. Presente anche Leonardo Spinazzola, altro tassello napoletano E poi gli atalantini Giorgio Scalvini e Raoul Bellanova oltre a Cambiaso, Coppola, Di Marco, Gatti e Mancini. Non sorprende la convocazione di Palestra, che benissimo sta facendo a Cagliari.

A centrocampo, il motore resta Nicolò Barella, affiancato da certezze come Sandro Tonali e Manuel Locatelli. Spazio anche a incursori come Davide Frattesi e a profili più fisici come Bryan Cristante e Niccolò Pisilli. Un reparto equilibrato, chiamato a garantire sostanza ma anche inserimenti.

Nel reparto offensivo torna Federico Chiesa con Giacomo Raspadori e Matteo Politano — quarto “napoletano” convocato — a portare imprevedibilità. Completano il reparto Francesco Pio Esposito Gianluca Scamacca, Mateo Retegui e Moise Kean, in un mix tra fisicità e profondità.

Proprio il dato legato al Napoli merita una sottolineatura: sono quattro i calciatori del club azzurro presenti — Meret, Buongiorno, Spinazzola e Politano — ma sarebbero potuti essere sei. Le indisponibilità di Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara hanno infatti ridotto una pattuglia che testimonia comunque il peso crescente del Napoli nel panorama della Nazionale.