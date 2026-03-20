Convocazioni Gattuso: dentro quattro napoletani. Bastoni c'è

Arrivano Le scelte del ct Gattuso per gli spareggi di qualificazione al Mondiale della Nazionale italiana di calcio, tra conferme, ritorni e qualche assenza pesante. Pochi i colpi di scena, a giocarsi Canada, Messico e Stati Uniti sarà il gruppo storico.
Tra i pali, nessuna sorpresa con Gianluigi Donnarumma riferimento principale, affiancato da Alex Meret, Marco Carnesecchi e Elia Caprile. Proprio Meret rappresenta uno dei quattro “napoletani” presenti in lista, a conferma della crescita del blocco azzurro.
In difesa ci sono Alessandro Bastoni a Alessandro Buongiorno, e poi Riccardo Calafiori e Federico Dimarco. Presente anche Leonardo Spinazzola, altro tassello napoletano E poi gli atalantini Giorgio Scalvini e Raoul Bellanova oltre a Cambiaso, Coppola, Di Marco, Gatti e Mancini. Non sorprende la convocazione di Palestra, che benissimo sta facendo a Cagliari.
A centrocampo, il motore resta Nicolò Barella, affiancato da certezze come Sandro Tonali e Manuel Locatelli. Spazio anche a incursori come Davide Frattesi e a profili più fisici come Bryan Cristante e Niccolò Pisilli. Un reparto equilibrato, chiamato a garantire sostanza ma anche inserimenti.
Nel reparto offensivo torna Federico Chiesa con Giacomo Raspadori e Matteo Politano — quarto “napoletano” convocato — a portare imprevedibilità. Completano il reparto Francesco Pio Esposito Gianluca Scamacca, Mateo Retegui e Moise Kean, in un mix tra fisicità e profondità.
Proprio il dato legato al Napoli merita una sottolineatura: sono quattro i calciatori del club azzurro presenti — Meret, Buongiorno, Spinazzola e Politano — ma sarebbero potuti essere sei. Le indisponibilità di Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara hanno infatti ridotto una pattuglia che testimonia comunque il peso crescente del Napoli nel panorama della Nazionale.