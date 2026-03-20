Manna a Dazn: "De Bruyne? Ci darà una mano. Conte? Fondamentale" Il diesse anche su McTominay: "Vuole restare, c'è un rapporto sano e trasparente"

Il Napoli entra nella fase decisiva della stagione con rinnovata fiducia e con la possibilità di ritrovare alcuni dei suoi uomini chiave. A fare il punto è stato il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto ai microfoni di DAZN.

Tra i temi principali, le condizioni di Kevin De Bruyne, reduce da un lungo stop. «De Bruyne arriva da un periodo di lungodegenza», ha spiegato il dirigente azzurro, sottolineando come il recupero sia stato gestito con attenzione. «È un campione e sono sicuro che ci possa dare una mano in queste ultime dieci partite», ha aggiunto, evidenziando la fiducia nel suo contributo nel finale di stagione.

Manna ha poi tracciato un bilancio dell’annata, definita impegnativa ma comunque positiva. «Nelle difficoltà siamo riusciti a trovare sempre soluzioni», ha dichiarato, rimarcando la capacità del gruppo di restare compatto anche nei momenti più delicati.

Un passaggio significativo è stato dedicato al lavoro di Antonio Conte. «Il suo lavoro è stato fondamentale, ci ha permesso di vincere un titolo e restare dentro l’obiettivo Champions», ha affermato il ds, ribadendo la piena fiducia nel progetto tecnico.

Spazio anche ai singoli, con parole di apprezzamento per Alisson Santos. «È un ragazzo umile e intelligente», ha sottolineato Manna, evidenziando il suo impatto soprattutto nelle competizioni europee e il valore che rappresenta per il presente e il futuro del club.

Infine, uno sguardo al mercato e alle prospettive. Il direttore sportivo si è soffermato sulla situazione di Scott McTominay: «Vuole restare a Napoli, il rapporto è sano e trasparente». Nessuna fretta per il rinnovo, ma la conferma della centralità del centrocampista nel progetto azzurro.

Il Napoli si affida dunque ai suoi leader per affrontare l’ultimo tratto di stagione, con l’obiettivo di chiudere al meglio e centrare i traguardi prefissati.