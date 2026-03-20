Cagliari - Napoli: le formazioni ufficiali. Conte col "tridente Manchester" De Bruyne Mctominay e Hojlund dall' inizio

È tutto pronto per il fischio d'inizio della 30ª giornata di Serie A Enilive. All'Unipol Domus, il Napoli di Antonio Conte scende in campo contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Una sfida cruciale per le ambizioni europee degli azzurri, che si presentano in Sardegna con alcune novità tattiche di rilievo.

Il Napoli di Conte: Torna il "Tridente di Manchester"

Antonio Conte conferma il suo 3-4-2-1, ma la vera notizia riguarda il ritorno dal primo minuto di due pedine fondamentali. Dopo i lunghi infortuni che li hanno tenuti lontani dai campi per mesi, Kevin De Bruyne e Scott McTominay riprendono il loro posto sulla trequarti. Insieme a Rasmus Højlund, compongono un attacco stellare che la stampa ha già ribattezzato "il trio made in Manchester".

In porta, il ballottaggio della vigilia viene vinto da Vanja Milinkovic-Savic, preferito ad Alex Meret. La linea difensiva è guidata da Buongiorno, affiancato da Beukema e Olivera. A centrocampo, spazio alla coppia Gilmour-Lobotka, con Politano e il nuovo innesto Gutierrez (preferito a Spinazzola) sulle fasce.

NAPOLI (3-4-2-1):

Portiere: Milinkovic-Savic (32)

Difesa: Beukema (31), Buongiorno (4), Olivera (17)

Centrocampo: Politano (21), Gilmour (6), Lobotka (68), Gutierrez (3)

Trequarti: De Bruyne (11), McTominay (8)

Attacco: Højlund (19)

A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Lukaku, Elmas, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.

Il Cagliari di Pisacane: Cuore e Difesa

Fabio Pisacane risponde con un assetto solido, affidandosi all'ex azzurro Elia Caprile tra i pali. In difesa spicca la presenza di Yerry Mina e dell'altro ex Alberto Dossena. A centrocampo, fari puntati sul talento di Gaetano e sulla fisicità di Adopo, con il giovane Esposito pronto a innescare la velocità di Kilicsoy.

CAGLIARI (4-3-2-1):

Titolari: Caprile (1); Palestra (2), Mina (26), Dossena (22), Zé Pedro (32); Sulemana (25), Adopo (8), Gaetano (10); Rodriguez (15), Folorunsho (90); Esposito (94).

A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Grandu, Trepy.