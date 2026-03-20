Napoli: ecco il programma dalla 32esima alla 34esima giornata Col Parma di domenica alle 15. Lazio e Cremonese al Maradona di sabato e di venerdì

Il Napoli si appresta ad affrontare un mese di aprile decisivo per le sorti della sua stagione, con tre impegni che metteranno alla prova la continuità della squadra di Antonio Conte impegnata a consolidare e blindare il piazzamento Champions. Il primo appuntamento è fissato per domenica 12 aprile 2026 alle ore 15.00, quando gli azzurri saranno impegnati nella trasferta dello stadio Tardini contro il Parma.

Il sabato successivo, 18 aprile 2026, il Napoli tornerà a giocare davanti al proprio pubblico allo stadio Maradona per il big match della trentatreesima giornata contro la Lazio. Il fischio d'inizio è programmato per le ore 18.00.

Il trittico di partite si chiuderà con l'anticipo della trentaquattresima giornata, che vedrà i partenopei scendere in campo già venerdì 24 aprile 2026. Alle ore 20.45 ospiteranno tra le mura amiche la Cremonese.