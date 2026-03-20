Il Napoli soffre ma vince a Cagliari e va al secondo posto Decisivo McTominay all' inizio della gara

Il Napoli passa a Cagliari con il minimo sforzo, ma non senza soffrire. Alla Unipol Domus basta un gol in avvio di Scott McTominay per piegare 1-0 i rossoblù e prendersi tre punti pesanti nella corsa alle zone alte della classifica.

La squadra di Antonio Conte approccia la gara con grande intensità, trovando subito il vantaggio: sugli sviluppi di un corner, torre di Beukema, deviazione sporca di Buongiorno sul palo e tap-in vincente sotto porta di McTominay. Un avvio che sembra indirizzare la partita, ma che in realtà nasconde le difficoltà che emergeranno con il passare dei minuti.

Il Napoli costruisce, tiene il pallino del gioco e sfiora il raddoppio più volte, ma paga una certa imprecisione nell’ultimo passaggio e sotto porta. In questo contesto, brillano le giocate di Kevin De Bruyne, autentico faro della manovra azzurra: tocchi di prima, cambi di gioco e verticalizzazioni illuminanti che danno qualità e ritmo, anche se spesso i compagni non riescono a concretizzare le sue intuizioni.

Il Cagliari, ordinato ma poco incisivo, cresce col passare dei minuti e sfrutta qualche calo di concentrazione degli ospiti. L’occasione più nitida capita a Esposito, che però non centra lo specchio da posizione favorevole. Nella ripresa i padroni di casa alzano il baricentro e provano a mettere pressione, senza però riuscire a impensierire seriamente Milinkovic-Savic.

Gli azzurri, dal canto loro, non riescono a chiudere la partita nonostante alcune buone iniziative, ancora con De Bruyne e Politano protagonisti. Nel finale la squadra di Conte si abbassa e concede campo, soffrendo più del previsto: i tentativi di Gaetano, Esposito e dei nuovi entrati non trovano fortuna, mentre nel recupero è decisivo l’intervento difensivo di Spinazzola su un cross insidioso.

Tre punti pesanti dunque per il Napoli, che si conferma cinico ma ancora lontano dalla miglior versione, capace però di aggrapparsi alla qualità dei suoi uomini migliori e alla concretezza sotto porta.

TABELLINO

Cagliari-Napoli 0-1

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro (28’ st Mendy), Mina, Dossena; Palestra, Adopo (28’ st Deiola), Gaetano, Sulemana, Rodriguez (39’ st Raterink); Folorunsho (20’ st Kilicsoy); Esposito (39’ st Trepy).

A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Grandu.

Allenatore: Pisacane.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera (38’ st Juan Jesus); Politano (32’ st Spinazzola), Gilmour (32’ st Anguissa), Lobotka (10’ st Alisson Santos), Gutierrez; McTominay, De Bruyne; Hojlund.

A disposizione: Meret, Contini, Lukaku, Elmas, Giovane, Mazzocchi.

Allenatore: Conte.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Rete: 2’ pt McTominay.

Ammoniti: Lobotka, Zé Pedro, Olivera, Dossena.

Angoli: 3-7.

Recupero: 2’ pt, 5’ st.