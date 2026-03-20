Cagliari -Napoli, Politano a Dazn: "Dovevamo fare più gol" Sulla Nazionale: "Daremo tutto. Dobbiamo andare assolutamente al Mondiale"

Il Napoli passa a Cagliari con il minimo scarto ma porta a casa tre punti pesanti, al termine di una gara tutt’altro che semplice. A sottolinearlo è Matteo Politano, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Cagliari.

L’esterno azzurro ha evidenziato le difficoltà della sfida: «Oggi non era facile contro il Cagliari in casa loro, una squadra tosta, rognosa che fa tanta densità». Una partita sbloccata subito dal Napoli, ma che avrebbe potuto essere chiusa prima: «Siamo stati bravi a sbloccarla subito, dovevamo fare più gol perché poi rischi di perderla e sarebbe stato un peccato».

Politano ha poi posto l’accento su un aspetto chiave della gara, la solidità difensiva: «Bene anche il clean sheet, questa cosa è fondamentale». Un segnale importante per una squadra che punta a restare nelle zone alte della classifica.

Dal campionato alla nazionale, con lo sguardo già rivolto ai playoff di qualificazione al Mondiale. Per Politano si aprono infatti le porte dell’Italia guidata da Gennaro Gattuso: «C’è grandissimo entusiasmo. Non vediamo l’ora di arrivare domenica in nazionale, il mister ci ha caricato moltissimo in questi mesi».

L’obiettivo è chiaro e non ammette alternative: «Adesso dobbiamo solo ritrovarci e dare il 100% perché noi dobbiamo andare assolutamente al Mondiale». Una missione che passa dall’energia del gruppo e dalla voglia di riportare l’Italia dove merita.