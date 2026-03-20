Cagliari -Napoli, Mctominay a Dazn: "Vincerne il più possibile" "Facile giocare accanto a De Bruyne"

A sottolineare il peso del successo contro il Cagliari è Scott McTominay, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara.

«Oggi è arrivata una grande vittoria contro una buona squadra come il Cagliari. Adesso l'obiettivo è vincere il maggior numero di partite possibili», ha dichiarato il centrocampista scozzese, evidenziando la volontà degli azzurri di dare continuità ai risultati in questa fase decisiva della stagione.

Per McTominay si è trattato di un ritorno dal primo minuto, dopo lo spezzone disputato nella sfida contro il Lecce, un segnale importante anche dal punto di vista personale oltre che per gli equilibri della squadra.

Il centrocampista ha poi speso parole di grande stima per il compagno di reparto Kevin De Bruyne, protagonista insieme a lui in mezzo al campo: «È un gran giocatore e per me è semplice giocare con lui», ha spiegato l’ex Manchester United, sottolineando l’intesa e la qualità presenti nella mediana partenopea.