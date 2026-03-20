Cagliari -Napoli, Conte: "In sette mesi siamo stati straordinari" Il mister: "Mettiamo un po' di pressione a chi sta avanti"

Il successo in Sardegna permette al Napoli di affrontare la sosta con rinnovata fiducia e con una posizione solida nella corsa Champions. Un risultato tutt’altro che banale, maturato su un campo complicato come quello del Cagliari e arrivato al termine di una gara gestita con maturità.

A sottolineare il valore del successo è Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di DAZN.

«Andiamo alla sosta con tre punti per la zona Champions e aspettiamo che giochino gli altri», ha spiegato il tecnico azzurro, evidenziando il percorso della squadra: «Siamo stati straordinari in sette mesi in cui ci è capitato di tutto a rimanere nelle prime posizioni. Adesso dobbiamo essere bravi a restarci e guardare chi c’è davanti come stimolo, mettendo anche un po’ di pressione. Allo stesso tempo dobbiamo evitare battute a vuoto, perché basta poco per essere risucchiati».

Analizzando la gara, Conte non ha nascosto qualche limite nella prima frazione: «Abbiamo sbagliato un po’ troppo, siamo stati sporchi. A livello qualitativo potevamo fare di più per comandare meglio la partita contro un Cagliari che non veniva a pressare ma aspettava i nostri errori per ripartire».

Meglio la ripresa, con l’obiettivo di chiudere i conti: «Abbiamo cercato il secondo gol perché sappiamo che quando la partita resta in bilico può succedere di tutto. Rischi di pareggiare e poi morderti le mani».

Il tecnico ha poi evidenziato un dato significativo: «Era importante mantenere la porta inviolata. Ho visto le statistiche, il Cagliari non ha mai tirato in porta». Un clean sheet che rappresenta un segnale importante di solidità.

Conte ha infine ribadito il valore del risultato alla vigilia della sosta: «Sapevamo quanto fosse fondamentale vincere questa gara e ho battuto molto su questo in settimana. Sono contento perché consolidiamo la nostra posizione in zona Champions».