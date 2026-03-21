Qualcuno ricordi a tutti quelli che oggi esaltano Antonio Conte e il redivivo Kevin De Bruyne che c'erano entrambi quando il 21 ottobre del 2025 - dopo più di tre mesi dall'inizio della preparazione estiva e due dalla prima vittoriosa di campionato contro il Sassuolo - il Napoli incassò a Eindhoven una delle peggiori sconfitte della sua lunga storia europea, vanificando di fatto già da allora, con un meritato punteggio tennistico, le speranze di un successivo passaggio del turno di Champions League, peraltro largamente alla sua portata, come testimoniano gli accessi alla fase successiva di squadre ben inferiori agli azzurri.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: C'erano entrambi
Qualcuno lo ricordi a tutti quelli che oggi esaltano Antonio Conte e il redivivo Kevin De Bruyne...
Napoli.