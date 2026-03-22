IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le castagne dal fuoco Gli infortuni hanno più tolto che messo le castagne dal fuoco ad Antonio Conte...

Le cose stanno così: il Napoli è alla sua quarta vittoria consecutiva con squadre mediocri - Cagliari, Lecce, Torino e Verona in Inghilterra, Spagna, Germania e, forse, neppure in Francia militerebbero nelle massime serie - di un campionato a sua volta mediocre. È talmente vero ciò che, pur giocando partite piene zeppe di errori tecnici e tattici grossolani, gli azzurri (senza il perfido zampino dell'AIA) oggi veleggierebbero per la testa della classifica quasi incontrastati. Non affronto proprio qui il tema degli infortuni, che a mio sommesso viso - come ho già più volte detto - hanno più tolto che messo le castagne dal fuoco ad Antonio Conte.