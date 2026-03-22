IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le castagne dal fuoco

Gli infortuni hanno più tolto che messo le castagne dal fuoco ad Antonio Conte...

il pizzino di gerardo casucci le castagne dal fuoco
Napoli.  

Le cose stanno così: il Napoli è alla sua quarta vittoria consecutiva con squadre mediocri - Cagliari, Lecce, Torino e Verona in Inghilterra, Spagna, Germania e, forse, neppure in Francia militerebbero nelle massime serie - di un campionato a sua volta mediocre. È talmente vero ciò che, pur giocando partite piene zeppe di errori tecnici e tattici grossolani, gli azzurri (senza il perfido zampino dell'AIA) oggi veleggierebbero per la testa della classifica quasi incontrastati. Non affronto proprio qui il tema degli infortuni, che a mio sommesso viso - come ho già più volte detto - hanno più tolto che messo le castagne dal fuoco ad Antonio Conte.

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