Di Lorenzo e Rrhamani al lavoro per tornare dopo la sosta Anche Vergara può rientrare ai primi di aprile

La sosta per la nazionali arriva in un momento molto positivo per il Napoli: quattro vittorie consecutive e un buon margine sulla zona Champions. E poi tre partite su quattro in casa nei prossimi venti giorni: prima il Milan al Maradona nella giornata di Pasquetta, che in caso di vittoria garantirebbe il secondo posto agli azzurri, poi il Parma in trasferta e la Lazio e la Cremonese ancora al Maradona.

E in questi giorni di pausa il Napoli può respirare, gestendo al meglio anche il recupero di qualche infortunato: non Neres, per cui Conte ha messo in dubbio la possibilità di rientro in questa stagione, ma probabilmente Rrahmani e Di Lorenzo. In particolare il capitano Di Lorenzo, fuori dal 31 gennaio, potrebbe ritornare arruolabile dopo la sosta, a due mesi da quella distorsione al ginocchio che inizialmente aveva fatto temere qualcosa di molto più grave. Per Rrahmani invece serve più cautela: gli infortuni muscolari per il kosovaro sono stati già diversi e non è il caso di forzare. Da valutare anche Vergara, pure lui dopo la sosta dovrebbe tornare arruolabile.

Giorni che serviranno anche a dare minutaggio a chi dagli infortuni è rientrato, come Anguissa, ad esempio, ancora non al meglio.