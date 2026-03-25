Napoli - Milan: stop vendita biglietti ai rossoneri Rinviata al Casms la decisione sul divieto di trasferta per i rossoneri

In vista della sfida di vertice tra Napoli e Milan, in programma il prossimo 6 aprile allo stadio Diego Armando Maradona, resta ancora un’incognita la gestione dell'afflusso dei sostenitori rossoneri. L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti deciso di non procedere immediatamente con la definizione delle misure di sicurezza, rinviando la valutazione al CASMS (Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive).

Stop alla vendita dei tagliandi

Su indicazione dell'Osservatorio, è stato chiesto alla Lega Serie A di congelare l’avvio della vendita dei biglietti destinati al settore ospiti. La decisione è maturata a seguito di specifiche segnalazioni giunte dalla Questura di Napoli, che ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti tecnici prima di dare il via libera alla trasferta dei tifosi milanesi.

Possibili limitazioni per i residenti in Lombardia

Il nodo principale riguarda le potenziali restrizioni che potrebbero essere applicate. La Prefettura di Napoli e il CASMS dovranno stabilire nelle prossime ore se consentire o meno l'accesso al Maradona ai sostenitori rossoneri, valutando anche l'ipotesi di un divieto di trasferta per i residenti in Lombardia.

Al momento, dunque, l'organizzazione del settore ospiti rimane in stand-by. Una decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni, quando le autorità competenti scioglieranno le riserve sulle modalità di vendita e sulle eventuali limitazioni d'accesso per garantire l'ordine pubblico all'interno e all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta.