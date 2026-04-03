Il Napoli nei prossimi giorni ritroverà Di Lorenzo e Rrahamani Verso il recupero i due difensori

Buone notizie dall’infermeria della SSC Napoli, che intravede segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni di campionato. Procedono infatti spediti i recuperi di Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani, due pedine fondamentali nello scacchiere azzurro.

Entrambi i difensori stanno rispondendo positivamente ai rispettivi programmi di recupero e potrebbero essere già valutati per un rientro tra i convocati nella gara successiva alla sfida di Pasquetta contro il Milan, quando il Napoli affronterà il Parma. Lo staff medico manterrà comunque la massima prudenza, ma le sensazioni restano decisamente positive.

Tempi più lunghi, invece, per David Neres e Antonio Vergara. I due calciatori avranno bisogno di ancora qualche settimana per tornare al meglio della condizione e non verranno forzati, anche in considerazione del finale di stagione ancora lungo e ricco di impegni.

Una gestione attenta delle risorse, dunque, per Antonio Conte, che nelle prossime settimane potrebbe ritrovare gradualmente elementi chiave della rosa, fondamentali per affrontare al meglio la volata finale.