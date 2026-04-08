Manfredi sulla cittadinanza onoraria a De Laurentiis: «Presto la data!» «Tempi maturi per conferirla anche a Napoli», l'annuncio di Manfredi

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della conferenza stampa di presentazione per il progetto di riqualificazione del Cimitero delle Fontanelle, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. I temi da lui toccati sono stati i lavori allo Stadio Diego Armando Maradona ed il conferimento della cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis.

Lavori al Maradona: Manfredi risponde sul ruolo di sub-commissario

«Sub-commissario per il Maradona in vista di Euro 2032? C'è questa possibilità. Non è stato ancora definito nulla a livello nazionale. Noi stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio, siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione, qualsiasi strumento normativo che ci consenta di agire con maggiore velocità è ben accetto».

Cittadinanza onoraria a De Laurentiis: «Tempi maturi»

Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione della prima del film AG4IN a Los Angeles, ha ricevuto la cittadinanza onoraria dalla Sindaca Karen Bass. Sul tema si è espresso anche Gaetano Manfredi.

«Cittadinanza onoraria a De Laurentiis? Tempi maturi per conferirla anche a Napoli, l'ho detto anche pubblicamente e prossimamente concorderemo con il presidente la data per il conferimento».

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