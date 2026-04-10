Parma - Napoli, le probabili formazioni: possibilità novità per Conte Tre ballottaggi tra gli azzurri per affrontare la squadra di Cuesta

Il Napoli prepara la trasferta in Emilia contro il Parma con più di un dubbio di formazione e la sensazione che Antonio Conte possa sorprendere ancora una volta nelle scelte iniziali.

Tra i pali si va verso il ritorno dal primo minuto di Alex Meret, pronto a riprendersi la titolarità. Davanti a lui, la linea difensiva potrebbe registrare una novità importante: il rientro di Sam Beukema. Una scelta legata anche alle caratteristiche offensive del Parma, che dovrebbe affidarsi alla fisicità di Nesta Elphege: squadra potente quella di Cuesta, ma non veloce. In quest’ottica, l’olandese appare il profilo ideale per affiancare Alessandro Buongiorno e Juan Jesus, con possibile esclusione di Mathías Olivera.

A centrocampo poche sorprese: confermati Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa, perno e muscoli della mediana azzurra. Sulle corsie laterali si va verso il rientro di Matteo Politano a destra, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio tra Leonardo Spinazzola e Gutierrez.

Sulla trequarti, qualità e inserimenti: Scott McTominay e Kevin De Bruyne sono i principali candidati a sostenere il rientrante Rasmus Højlund. Ma attenzione alla carta Alisson Santos: il brasiliano scalpita e potrebbe trovare spazio dall’inizio, contendendo una maglia soprattutto a De Bruyne o ad Anguissa, con conseguente arretramento di McTominay sulla linea mediana.

Conte riflette e valuta, consapevole che la sfida contro il Parma potrebbe nascondere insidie soprattutto sul piano fisico. Le scelte definitive arriveranno solo a ridosso del match, ma una cosa è certa: il Napoli si prepara con diverse opzioni e qualche possibile sorpresa.

Probabile formazione Napoli (3-4-2-1):

Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Højlund.

Probabile formazione Parma (3-5-1-1):

Suzuku, Valenti, Circati, Del Prato, Birtschghi, Bernabé, Keita, Nicolussi C., Valeri, Strefezza, Nesta Elphege.