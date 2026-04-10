Parma - Napoli, le probabili formazioni: possibilità novità per Conte

Il Napoli prepara la trasferta in Emilia contro il Parma con più di un dubbio di formazione e la sensazione che Antonio Conte possa sorprendere ancora una volta nelle scelte iniziali.
Tra i pali si va verso il ritorno dal primo minuto di Alex Meret, pronto a riprendersi la titolarità. Davanti a lui, la linea difensiva potrebbe registrare una novità importante: il rientro di Sam Beukema. Una scelta legata anche alle caratteristiche offensive del Parma, che dovrebbe affidarsi alla fisicità di Nesta Elphege: squadra potente quella di Cuesta, ma non veloce. In quest’ottica, l’olandese appare il profilo ideale per affiancare Alessandro Buongiorno e Juan Jesus, con possibile esclusione di Mathías Olivera.
A centrocampo poche sorprese: confermati Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa, perno e muscoli della mediana azzurra. Sulle corsie laterali si va verso il rientro di Matteo Politano a destra, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio tra Leonardo Spinazzola e Gutierrez.
Sulla trequarti, qualità e inserimenti: Scott McTominay e Kevin De Bruyne sono i principali candidati a sostenere il rientrante Rasmus Højlund. Ma attenzione alla carta Alisson Santos: il brasiliano scalpita e potrebbe trovare spazio dall’inizio, contendendo una maglia soprattutto a De Bruyne o ad Anguissa, con conseguente arretramento di McTominay sulla linea mediana.
Conte riflette e valuta, consapevole che la sfida contro il Parma potrebbe nascondere insidie soprattutto sul piano fisico. Le scelte definitive arriveranno solo a ridosso del match, ma una cosa è certa: il Napoli si prepara con diverse opzioni e qualche possibile sorpresa.
Probabile formazione Napoli (3-4-2-1):
Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Højlund.
Probabile formazione Parma (3-5-1-1):
Suzuku, Valenti, Circati, Del Prato, Birtschghi, Bernabé, Keita, Nicolussi C., Valeri, Strefezza, Nesta Elphege.