IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le persone si misurano Spalletti e il contratto che lo lega alla Juventus

Luciano Spalletti - quello del marchio a fuoco per tutta la vita dello scudetto conquistato a Napoli, quello dell'anno sabbatico dopo il gran rifiuto, quello "mai più in Italia" e quello delle dichiarazioni al vetriolo contro Aurelio De Laurentiis - ha infine rinnovato con la Juventus per due anni.

Di fatto rimarrà a Torino - se tutto andrà bene - più di quanto è rimasto a Napoli. A precisa domanda, ha risposto gioioso: "Mi sembra che tutto abbia indicato che era la soluzione più corretta, di proseguire tutti insieme. La responsabilità è importante, ma le persone si misurano anche in base a quanta se ne prendono". Eggià, le persone si misurano.