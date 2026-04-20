Lukaku atteso a Castel Volturno: parlerà con Conte e Manna Il belga è in città: si deciderà in queste ore il suo futuro a Napoli

Nella notte, il silenzio di Capodichino ha accolto il ritorno di Romelu Lukaku. Nessuna dichiarazione, volto tirato e il peso di una frattura che sembra farsi ogni ora più profonda. Il belga è rientrato in città dopo il contestato "blitz" ad Anversa, dove si è affidato alle cure del fisioterapista di fiducia di Kevin De Bruyne senza ricevere il via libera preventivo dalla società.

Oggi, a Castel Volturno, è previsto il faccia a faccia che deciderà le sorti dell'attaccante: un tavolo a tre che vedrà protagonisti il giocatore, il Direttore Sportivo Giovanni Manna e, soprattutto, Antonio Conte.

Il Caso Diplomatico e il Rischio Sanzioni

Il punto di rottura non è solo tecnico, ma disciplinare. Il Napoli valuta seriamente la strada della multa salatissima e non è esclusa l'ipotesi più drastica: il "fuori rosa". Sebbene quest'ultima strada presenti diverse insidie legali, la società vuole dare un segnale di fermezza.

Il primo nodo da sciogliere riguarda il protocollo medico. Lo staff sanitario azzurro dovrà valutare le reali condizioni di Lukaku e imporre un programma di recupero interno. La gestione autonoma dell'infortunio in Belgio è stata vissuta come una delegittimazione della professionalità dei medici del club, un corto circuito che va sanato immediatamente per permettere al giocatore di tornare, almeno formalmente, a disposizione.

La Delusione di Conte e il Mistero di Verona

Il confronto più atteso resta però quello tra il tecnico e il suo (ex?) pupillo. Antonio Conte è apparso profondamente deluso dal comportamento di un uomo che aveva espressamente richiesto e difeso. D’altro canto, l'entourage del trentaduenne sottolinea il malumore del giocatore: Lukaku non accetta di essere sparito dai radar dopo il gol realizzato a Verona, l'ultimo squillo di una stagione che si è trasformata in un calvario di panchine e incomprensioni.

Verso il Divorzio Estivo

In questo clima di sospetti e chiarimenti forzati, emerge una certezza: il futuro di Lukaku sarà lontano da Napoli. La frattura sembra insanabile a prescindere da quella che sarà la decisione finale sulla panchina azzurra per la prossima stagione.

Il faccia a faccia di oggi servirà probabilmente solo a stabilire i termini di una "tregua armata" per concludere l'annata senza ulteriori strappi, in attesa che il mercato estivo offra una via d'uscita onorevole per entrambe le parti. Il legame che sembrava indissolubile tra il "Gigante Belga" e il suo mentore è ormai ridotto ai minimi termini, lasciando all'ombra del Vesuvio il sapore amaro di un investimento che non ha dato i frutti sperati.