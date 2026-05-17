Pisa-Napoli, quanti cambi per Conte: tante sorprese nell’11 titolare

Il Napoli scende in campo oggi alle 12:00 contro il Pisa con l’obiettivo di centrare la qualificazione in Champions League con una giornata d’anticipo. Cinque partite in contemporanea, il cui orario è stato definito non senza difficoltà, che coinvolgono tutte le squadre che partecipano alla corsa per un posto nella massima competizione europea.
Gli azzurri di Antonio Conte in questo 37º turno di serie A dovranno affrontare in trasferta un Pisa già retrocesso. Una partita che può nascondere le sue insidie proprio nella mente libera da obiettivi degli sfidanti, come ha raccontato Amir Rahmani in settimana a Radio CRC.
Conte stravolge l’11 iniziale: la formazione per Pisa-Napoli
Ufficiali e sorprendenti le scelte di Antonio Conte. Il tecnico leccese infatti stravolge l’11 iniziale inserendo una serie di inattese modifiche alla formazione vista di recente in campo. L’assenza di Matteo Politano, forzata per squalifica, ha spinto l’allenatore del Napoli a cambiare tutta la fascia di destra. Sulla corsia laterale in questione, infatti, giocheranno Beukema dei tre di difesa, Di Lorenzo nei quattro di centrocampo ed Elmas alle spalle di Hojlund.
Un’altra sorpresa è sicuramente legata all’estremo difensore. Dopo una conferma costante dell’impiego di Vanja Milinkovic-Savic, Antonio Conte punta su Alex Meret in questa sfida decisiva contro il Pisa.
Questa la formazione ufficiale del Napoli:
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund. All. Conte
Pisa-Napoli, la formazione ufficiale degli avversari
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic