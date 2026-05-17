Pisa - Napoli 0-3. Gli azzurri sono matematicamente in Champions Segnano McTominay, Rrahmani ed Hojlund: con un punto il Napoli blinda il secondo posto

Il Napoli supera con autorità il Pisa per 3-0 in trasferta e compie un passo decisivo verso la matematica conquista del secondo posto in campionato, che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Una vittoria solida per la squadra di Antonio Conte, costruita già nel primo tempo e gestita con maturità nella ripresa, nonostante qualche tentativo di reazione da parte dei padroni di casa.

Il match si sblocca al 21’ con il gol di Scott McTominay: azione avviata da Stanislav Lobotka, sponda di Rasmus Højlund e destro vincente del centrocampista scozzese. Il raddoppio arriva al 27’: corner di Eljif Elmas e colpo di testa di Amir Rrahmani, con la palla che supera la linea nonostante il tentativo di intervento del portiere.

Nel primo tempo il Pisa sfiora il gol solo nel recupero, ma Alex Meret è decisivo nel salvare il risultato. Nella ripresa la squadra di Conte controlla il ritmo e si affida anche alle ripartenze, mantenendo sempre il possesso della gara.

Il terzo gol arriva nel finale e porta ancora la firma di Højlund, che chiude definitivamente il match sul 3-0.

Con questo successo il Napoli consolida il secondo posto e vede sempre più vicino l’obiettivo Champions. La situazione di classifica è ora favorevole: alla squadra azzurra basterà infatti un solo punto nell’ultima giornata, in casa contro l’Udinese Calcio, per certificare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League e chiudere definitivamente i giochi per il secondo posto.

TABELLINO



PISA (3-5-2):

Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli (25' st Touré); Leris (25' st Vural), Aebischer, Hojholt, Akinsanmiro (16' st Piccinini), Angori; Stojilkovic (15' st Meister), Moreo.

In panchina: Scuffet, Nicolas, Marin, Durosinmi, Iling, Stengs, Albiol, Bettazzi.

Allenatore: Hiljemark.

NAPOLI (3-4-3):

Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno (14' st Olivera); Di Lorenzo (42' st Mazzocchi), McTominay, Lobotka, Spinazzola (34' st Gutierrez); Elmas (14' st De Bruyne), Hojlund, Alisson (35' st Vergara).

In panchina: Milinkovic-Savic, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Giovane, Anguissa.

Allenatore: Conte.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1.

RETI: 21' pt McTominay, 27' pt Rrahmani, 47' st Hojlund.

NOTE: mattinata serena, terreno in condizioni non ottimali. Ammoniti: Calabresi, Elmas, Alisson, Caracciolo. Angoli: 1-6. Recupero: 1' pt; 4' st.