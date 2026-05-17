Grazie alla vittoria di oggi Hojilund diventa un giocatore del Napoli Scatta l'obbligo di riscatto: 44 milioni di euro allo United

Il gol segnato contro il Pisa non ha avuto soltanto un peso sportivo nella vittoria del Napoli. Per Rasmus Højlund è infatti scattato ufficialmente anche l’obbligo di riscatto previsto negli accordi tra il club azzurro e il Manchester United.

La rete realizzata nel finale del match, unita alla matematica qualificazione del Napoli alla prossima Champions League ormai virtualmente acquisita dopo il successo per 3-0, ha fatto scattare le condizioni previste nel contratto siglato la scorsa estate.

Il Napoli dovrà quindi corrispondere allo United una cifra pari a 44 milioni di euro per assicurarsi a titolo definitivo l’attaccante danese, protagonista di una stagione in costante crescita sotto la guida di Antonio Conte.

L’investimento conferma la volontà del club azzurro di puntare con decisione su Højlund anche per il futuro. Nell’accordo sarebbe inoltre prevista una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, valida a partire da luglio 2027, a tutela del valore del giocatore in vista delle prossime stagioni.

Per il centravanti danese è pronto anche un contratto importante dal punto di vista economico: l’ingaggio dovrebbe attestarsi intorno ai 5 milioni di euro annui.

Fisicità, profondità e capacità di attaccare la porta hanno convinto il Napoli a blindare uno degli uomini chiave del nuovo progetto tecnico. E il gol di Pisa, oltre a chiudere la partita, ha di fatto sancito anche l’inizio ufficiale dell’avventura definitiva di Højlund in azzurro.