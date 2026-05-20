IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Lascia qualcosa In casa Napoli l'argomento del giorno è sempre e comunque Antonio Conte...

In casa Napoli l'argomento del giorno è sempre e comunque Antonio Conte. Si sprecano i sondaggi con le percentuali di permanenza: tutti lo chiedono a tutti, e si vocifera che l'oziosa domanda abbia inquinato perfino il talamo nuziale. È tutto un parossistico susseguirsi sempre dello stesso quesito, come se qualcuno possa poi veramente conoscere la risposta. Nel bailamme generale anche il grande Marco Bucciantini ha dato la sua versione dei fatti, certo non rivelando se resterà, ma affermando comunque che quando Lui se ne va "lascia qualcosa". Sì, un buco da svariate centinaia di milioni di euro - aggiungo io.