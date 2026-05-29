IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Corsi e ricorsi La scelta di Allegri richiama il caso di Rudi Garcia...

C'è chi pensa che Massimiliano Allegri stia superando sul filo di lana Vincenzo Italiano. Vengono citati a sostegno di questa tesi sostanzialmente due argomenti: Allegri giunse alla Juventus contro il volere dei più - cosa che si replicherebbe a Napoli, solo che qui non sarebbero i più, ma tutti, io per primo - per poi vincere 5 scudetti e conquistare 2 finali Champions; per liberare Italiano dal Bologna pare si debba corrispondere una penale, che Aurelio De Laurentiis non pagherebbe mai. Insomma, usato e basta contro nuovo e quattro spiccioli. Se questo è il filo del ragionamento, si capisce perché fu (mal) scelto Rudi Garcia.