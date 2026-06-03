Conte ringrazia e saluta Napoli: il messaggio emozionante via social Foto di Napoli-Udinese ed un messaggio per ringraziare i tifosi azzurri

Due anni segnati da un primo ed un secondo posto in campionato e da uno Scudetto e da una Supercoppa italiana. Antonio Conte lascia in dote ai tifosi del Napoli un bottino fatto di ricordi, emozioni e traguardi. L'addio anticipato non ha scalfito il legame che in due anni si era creato con la piazza.

Al termine di Napoli-Udinese il tecnico in conferenza stampa aveva annunciato il suo addio insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, sottolineando però le emozioni collezionate nei due anni trascorsi nel capoluogo campano.

Conte saluta Napoli: il messaggio via social

Il tecnico azzurro ha salutato Napoli sui suoi canali social, pubblicando le foto scattate in occasione di Napoli-Udinese. Un messaggio semplice e diretto che ha raggiunto tutti i tifosi del Napoli, racchiudendo emozione e coinvolgimento. Di seguito le sue parole:

«Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di cuore NAPOLI».

Nei commenti al post il ringraziamento dei tanti tifosi azzurri per quanto condiviso insieme al tecnico leccese, con ben saldo in mente il ricordo del quarto scudetto azzurro.