Allegri al Napol, ci siamo: si attende la risoluzione col Milan Si profila l'accordo col club rossonero: poi potrà partire il suo ciclo in azzurro

Allegri a Napoli, ci siamo. Prima di iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in azzurro, però, l'allenatore livornese deve completare l'ultimo passaggio formale che lo lega ancora al Milan: la risoluzione del contratto con il club rossonero.

La giornata odierna potrebbe rivelarsi decisiva per definire tutti gli aspetti della separazione tra le parti. Dopo una stagione chiusa ben al di sotto delle aspettative, culminata con il mancato accesso alla Champions League, il rapporto tra Allegri e il Milan si è concluso con l'esonero del tecnico. Una decisione maturata dopo mesi difficili e risultati giudicati insufficienti dalla società.

Nelle ultime settimane i contatti tra i rappresentanti dell'allenatore e la dirigenza rossonera sono proseguiti senza sosta con l'obiettivo di arrivare a una risoluzione consensuale dell'accordo ancora in essere. Il nodo principale riguarda l'aspetto economico: Allegri vanta infatti un ultimo anno di contratto, ma il Milan sarebbe disposto a trovare una soluzione che tenga conto dell'imminente accordo tra il tecnico e il Napoli.

La distanza tra le parti non appare insormontabile. La differenza tra l'ingaggio che Allegri avrebbe percepito restando sotto contratto con il Milan e quello previsto dal futuro accordo con il Napoli sarebbe contenuta, circostanza che alimenta l'ottimismo per una chiusura rapida della trattativa.

A gestire il confronto sarà Massimo Calvelli, figura sempre più centrale all'interno dell'organigramma rossonero dopo i recenti cambiamenti societari. Il compito sarà quello di definire gli ultimi dettagli e consentire ad Allegri di liberarsi definitivamente da ogni vincolo contrattuale.

Da Napoli, intanto, si attende soltanto il via libera definitivo. Aurelio De Laurentiis ha scelto Allegri per guidare il nuovo progetto tecnico e considera il tecnico toscano il profilo ideale per mantenere il club stabilmente ai vertici del calcio italiano.

L'intesa tra le parti sarebbe ormai definita nelle sue linee principali. Il contratto dovrebbe avere una durata biennale, con opzione per una terza stagione a favore della società azzurra. Sul fronte economico, l'allenatore percepirebbe circa 4,5 milioni di euro a stagione, oltre a bonus legati ai risultati e a un premio speciale in caso di conquista dello scudetto.

Una volta completata la separazione dal Milan, Allegri potrebbe avviare immediatamente i primi confronti operativi con il direttore sportivo Giovanni Manna. L'obiettivo sarà quello di valutare la rosa attuale e individuare gli interventi necessari per rafforzare una squadra che il tecnico considera già competitiva e ricca di qualità.

Dal punto di vista tattico, una delle ipotesi più accreditate porta al ritorno del 4-3-3, sistema di gioco che ha accompagnato molte delle sue esperienze vincenti e che sembra adattarsi alle caratteristiche dell'attuale organico partenopeo.

Dopo mesi complicati vissuti a Milanello, Allegri è dunque pronto a ripartire. La delusione per l'epilogo della stagione rossonera lascia spazio alla voglia di rilanciarsi in una piazza ambiziosa e passionale come Napoli. Manca ormai soltanto l'ultimo tassello burocratico prima dell'inizio di una nuova sfida che potrebbe segnare una delle pagine più importanti della sua carriera.