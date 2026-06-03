Hojlund diventa ufficialmente un calciatore del Napoli: il comunicato del club «Maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo», così la SSC Napoli

Rasmus Hojlund è diventato ufficialmente un giocatore della SSC Napoli. Arrivato con un prestito stagionale dal Manchester United, il calciatore danese ha contribuito con le sue prestazioni ed i suoi gol ai successi conseguiti dagli azzurri in questa annata. Il Napoli aveva già versato nelle casse dei Red Devils 6 milioni di euro: con il riscatto ufficiale si concluderà l'operazione con altri 44 milioni.

Come reso noto da Fabrizio Romano, nel contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2030, con opzione per un'altra stagione, verrà inserita anche una clausola rescissoria da 85 milioni di euro che sarà attiva dall'estate del 2027.

Hojlund diventa del Napoli: il comunicato

Di seguito il comunicato della SSC Napoli:

«La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all'esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan. Congratulazioni, Rasmus!»