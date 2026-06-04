IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La ciliegina sulla torta Caso Allegri tra ritardi e polemiche: nessuno si illuda, prima o poi giungerà...

Siamo finiti in una palude, ancora prima di intraprendere il viaggio. Ci mancava solo sapere che Aurelio De Laurentiis è stato visto a Ischia insieme ad Antonio Conte e famiglia per parlare di un ritorno di fiamma tra i due - e intendo da parte di entrambi, nonostante i toni stonati e inopportuni usati dall'ex tecnico del Napoli. Questo connota il presidente azzurro come preso da irreversibile incantamento per il tracotante salentino. Non risulta, infatti, che abbia rapporti altrettanto buoni con nessuno dei suoi predecessori. La ciliegina sulla torta è data, infine, dal ritardato annuncio di Allegri. Ma nessuno si illuda, prima o poi giungerà .