Napoli, ufficiale l'addio a Conte: "Grazie mister per l'eccellente lavoro" Rescissione consensuale per il mister e i membri del suo staff

La SSC Napoli ha annunciato ufficialmente la conclusione del rapporto professionale con Antonio Conte. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale nella giornata di oggi, il club azzurro ha comunicato di aver risolto consensualmente e in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto i rapporti di lavoro con il tecnico salentino e con i membri del suo staff.

Si chiude così un biennio particolarmente significativo nella storia recente della società partenopea. Alla guida del Napoli per due stagioni, Conte ha infatti condotto gli azzurri alla conquista del quarto scudetto, centrato il 23 maggio 2025, e alla vittoria della Supercoppa Italiana il 22 dicembre dello stesso anno, arricchendo ulteriormente la bacheca del club.

Nel comunicato, la società ha voluto esprimere gratitudine nei confronti dell'allenatore e dei suoi collaboratori, sottolineando «l'eccellente lavoro svolto» durante l'esperienza in azzurro e formulando i migliori auguri per il futuro professionale. Un messaggio sintetico ma significativo, concluso con un semplice e diretto: «Grazie, mister!».