IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Prove di maturità Il comportamento di De Laurentiis e lo spirito del giornalismo sportivo

Qualcuno ha scritto che "Vincenzo Italiano "si è giocato male l'ultimo colloquio" con Aurelio De Laurentiis (e dicono Giovanni Manna). La cosa rientra perfettamente nello spirito del giornalismo sportivo, che dà per vero ciò che spesso è solo una voce, se non una semplice supposizione.

Per quanto sia noto il comportamento del presidente azzurro, che sceglie l'allenatore con dei veri e propri colloqui attitudinali, questa volta temo abbia inciso altro. A meno che non si immaginino i due che, con aria torva e inquisitrice, esaminano il malcapitato tecnico per promuoverlo o bocciarlo.

Nella migliore tradizione delle prove di maturità.