Il Real sulle tracce di McTominay, ma il Napoli vuole blindarlo

Osservato speciale al Mondiale il centrocampista scozzese

il real sulle tracce di mctominay ma il napoli vuole blindarlo
Napoli.  

C’è il mercato in entrata, che accende i sogni sotto l'ombrellone, e c’è quello in uscita, fatto di incastri e plusvalenze. Ma per il Napoli esiste una terza via altrettanto vitale: la difesa preventiva dalle grandi potenze del calcio mondiale. L’ombra lunga della rassegna iridata rischia infatti di accendere riflettori pericolosi sui gioielli azzurri, specialmente su quel contingente spedito oltreoceano a rappresentare la propria patria. Su tutti, il più amato, l’idolo indiscusso del Maradona: Scott McTominay, per tutti, ormai, semplicemente “McFratm”.

La sua Scozia è l'osservata speciale della competizione. Non è un mistero che la selezione britannica si presenti al via con quella che, storicamente, ha tutte le carte in regola per essere considerata la miglior formazione della sua storia. E se la Tartan Army dovesse stupire, il trascinatore non potrà che essere lui, Scott the Scottish Clan.

L'ombra del Real e il fattore Mourinho

Il rischio concreto è che una grande Coppa del Mondo da parte di McTominay possa scatenare gli appetiti delle big europee. I radar più temibili portano direttamente a Madrid. Sulla panchina dei Blancos si è appena consumato il clamoroso ritorno di José Mourinho, l'uomo che per primo lanciò il centrocampista ai tempi del Manchester United e che ne conserva un’enorme stima calcistica e caratteriale.

Inoltre, Florentino Pérez – fresco di un'accesa rielezione alla presidenza del Real – si ritrova nella classica posizione di chi deve bagnare il nuovo mandato con investimenti pesanti e "oboli" di lusso per infiammare il Bernabéu. Identikit che si sposa perfettamente con le doti del tuttocampista azzurro.

La contromossa di De Laurentiis: blindatura e super ingaggio

Per evitare che il Mondiale alimenti appetiti e mal di pancia difficili da gestire, la società azzurra ha pronta l'arma perfetta: il rinnovo di contratto. Una mossa che non è solo una strategia difensiva, ma un premio meritatissimo per quanto lo scozzese ha dato alla maglia nelle sue prime due stagioni all'ombra del Vesuvio per leadership, gol e attaccamento.

L'obiettivo è blindare McTominay fino al 2030, allungando sensibilmente l'accordo attuale e ritoccando l'ingaggio verso l'alto, fino a toccare i 5 milioni netti a stagione. Una cifra da top player assoluto per lo scacchiere partenopeo, necessaria per mettere il lucchetto alla porta prima che i giganti d'Europa inizino a bussare. Napoli vuole tenersi stretto il suo "fratello" scozzese, sbarrando la strada anche ai sogni di Madrid.

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