IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Cambiare mestiere

Pare che Napoli e Fiorentina si contendano Raoul, ops no scusate, Cesare Casadei, centrocampista 23enne romagnolo, ex Chelsea e Inter, finito alla corte di Urbano Cairo al Torino, che ora lo rivenderebbe a 20 milioni di euro.
Non per ripetere sempre le stesse cose, ma chi diffonde queste notizie si rende conto di dare ai dirigenti della SSC Napoli e al suo presidente la qualifica inappellabile di tordi ovvero di incompetenti?
Eggià perché una società calcistica che si priva di Gianluca Gaetano - anche qua repetita iuvant - a un cifra non maggiore di 8 milioni, per prendere uno non superiore a lui per 20, dovrebbe cambiare mestiere.