Decibel Bellini non sarà più lo speaker del Maradona: chi lo sostituirà? Lungo messaggio di saluto sui social: chi lo sostituirà allo Stadio Maradona? L'annuncio del Napoli

Dopo 16 anni come voce del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona - e Stadio San Paolo prima -, Decibel Bellini ha annunciato la fine della sua collaborazione con il club azzurro attraverso i propri canali social. «C’è una frase che porterò dentro per tutta la vita», così ha salutato lo speaker, ricordando la frase con cui ha annunciato la vittoria del terzo scudetto azzurro.

Un lungo messaggio via social con cui ha ringraziato i tifosi e le persone con cui ha condividiso questo percorso.

Decibel Bellini non sarà più lo speaker del Maradona

«Per sedici anni ho avuto l’onore di dare voce a uno stadio unico al mondo, vivendo da una posizione privilegiata gioie, delusioni, vittorie indimenticabili e momenti che porterò con me per sempre. Il grazie più grande va a voi, ai tifosi. Perché, sempre, in ogni partita, con il freddo o sotto la pioggia, contro qualsiasi avversario, avete sostenuto questa maglia con un amore infinito. La vostra energia mi ha accompagnato in ogni singolo ingresso in campo e mi ha fatto sentire parte di una famiglia immensa», così Decibel Bellini via social.

«Purtroppo, a volte, le strade si dividono. Fa parte della vita. Porto con me solo l’orgoglio di aver rappresentato il Napoli con rispetto, passione e dedizione, dando ogni volta tutto me stesso. Il mio amore per questi colori non cambia e non cambierà mai. Sempre e comunque, Forza Napoli».

Chi gestirà l'animazione al Maradona? L'annuncio del Napoli

Contestualmente il club azzurro ha annunciato l'accordo triennale sottoscritto con l'emittente nazionale, Radio Kiss Kiss. All'interno del lungo comunicato presentato dalla società, è riportato che tra i principali contenuti della partnership ci sarà «La gestione dell'animazione dello Stadio Diego Armando Maradona in occasione delle gare casalinghe della SSC Napoli, con propri dj e animatori collaudati in grandi manifestazioni».